Detento monitorado por tornozeleira eletrônica é preso por tráfico de drogas em Rio Branco

O detento do semiaberto Marcos Paulo da Costa foi preso na tarde de quinta-feira (22) com drogas e dinheiro. O caso ocorreu no Conjunto Wilson Ribeiro, bairro Calafate, em Rio Branco. A prisão foi feita pela Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (Decore) que cumpriu um mandado de busca e apreensão e prendeu Costa em flagrante.