Com tumulto e confusão, audiência pública debate desestatização da Eletrobras no Acre

Representantes de sindicatos ligados ao setor elétrico e outras categorias participam de uma audiência pública, na manhã desta sexta-feira, que discute a desestatização da Eletrobras DistribuiçãoAcre. A reunião ocorre no auditório da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC).