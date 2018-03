Bandidos abrem fogo à carro-forte em tentativa de assalto no Maranhão

O caso ocorreu entre os municípios de Caxias e Timon, a aproximadamente 400Km da capital do Maranhão, São Luís.

Criminosos abriram fogo contra um carro-forte em uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira(22). O caso ocorreu entre os municípios de Caxias e Timon, a aproximadamente 400Km da capital do Maranhão, São Luís.

Em declaração ao ‘G1’ o delegado responsável pelo caso explicou que os bandidos abriram fogo e conseguiram parar o veículo blindado, um dos criminosos subiu no carro para tentar explodir o carro, mas segundo um dos funcionários de segurança que estava no veículo, ele ficou com medo que a explosão pudesse matar o condutor do carro.“

Os ocupantes do carro dos bandidos subiram em cima [do carro-forte] querendo retirar o cofre e explodir ele, mas acabaram desistindo pois se explodissem, iria acabar matando o motorista e eles iriam cometer um crime muito mais grave, que seria o latrocínio”, disse o delegado Humaitã Oliveira ao ‘G1’.

A polícia já têm suspeitas de quem possam ser os autores do crime, e iniciou as buscas na área.

