Acusado de matar dois homens em bar motivado por ciúmes da namorada pega 24 anos de prisão

Crime aconteceu em novembro de 2016 em um bar de Rio Branco. Decisão ainda cabe recurso na Câmara Criminal.

A ldair da Silva de Oliveira foi condenado, nesta sexta-feira (23), a 24 anos de prisão pela morte de Andreázio Pereira de Carvalho, de 32 anos, e Idelmar Souza Santos, de 42, em novembro de 2016.

A decisão foi da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco julgou e condenou e ainda cabe recurso.

O crime ocorreu em um bar no bairro Taquari. Na época, as vítimas estavam em um bar, quando se desentenderam com o acusado e foram morta com punhaladas.

Os familiares das vítimas na época, a dupla estava na companhia de outras três pessoas e começaram uma discussão. Após isso, o acusado, que estava bebendo com o grupo, saiu do local de voltou com um punhal.

Os jurados da Câmara Criminal acataram a denúncia do Ministério Público do Acre (MP-AC), que afirma que o homicídio foi motivado por motivo torpe porque Oliveira estaria com ciúmes da mulher.

A denúncia do MP-AC aponta que o acusado estava jogando sinuca acompanhado da namorada, quando achou que as vítimas estariam dando em cima da mulher. Os jurados também destacaram o recurso que dificultou a defesa, já que chegou de surpresa.

Após o julgamento pelo Conselho de Sentença, o juiz Leandro Gross fixou a pena em 24 anos de prisão, em regime inicial fechado. Em sua decisão, Gross também negou o direito do acusado recorrer da decisão em liberdade.

Curtir isso: Curtir Carregando...