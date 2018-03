Vagas de estágio no Governo do Acre

O Governo oferece vagas de estágio para estudantes de nível superior, com bolsa no valor de até R$ 630,00.

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, publicou o edital de processo seletivo simplificado n.º 01 de 15 de fevereiro de 2018, objetivando a formação de cadastro reserva de Estagiários para atender as necessidades no âmbito das Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações. O estagiário receberá, a título de bolsa de estágio, valor que vai de R$ 420,00 a R$ 630,00, em regime de estágio de 20 ou 30 horas semanais.

Requisitos específicos para estagiário de nível superior:

Esta regularmente matriculado a partir do 2º período em curso de nível superior no primeiro semestre letivo de 2018, salvo aqueles cursos que constam restrição nos Planos Pedagógicos do Cursos – PPC;

Estar frequentando efetivamente o curso (que poderá ser das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Artes Cênicas, Engenharia Agronômica, Gestão Pública e Rede de Computadores);

Ter idade mínima de 16 anos;

Ter disponibilidade para estagiar em regime de 30 ou 20 horas semanais;

Que não esteja cursando o último período.

Inscrição

As inscrições poderão ser realizadas gratuitamente a partir do dia 15 de fevereiro até o dia 2 de março de 2018, na sede do IEL, na Av. Ceará, 3.727 – 7º BEC – Rio Branco/AC – CEP 69918-108, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 (horário Local), em dias úteis. No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos:

– Protocolo de inscrição preenchido;

– Declaração de matricula original, fornecida pela Instituição de Ensino (mês vigente);

– Cópia do Histórico Escolar do curso (2º semestre de 2017);

– Cópia simples do RG, CPF e comprovante de residência;

– Declaração de insuficiência de renda, a ser firmada pelo candidato que se considerar de baixa renda, (Declaração deverá ser inscrita de próprio punho;

– Laudo médico original (somente candidatos portadores de necessidades especiais).

Seleção

O processo de seleção será realizado em duas etapas, sendo a primeira de avaliação curricular e a segunda de entrevista com os selecionados na 1ª etapa. A validade do seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante avaliação de desempenho e no interesse do Governo do Estado do Acre.

Fonte: Diário Oficial do Estado do Acre, edição 15 de fevereiro de 2018, a partir da pág. 25 (http://diario.ac.gov.br/download.php?arquivo=KEQxQHI3IyEpRE8xNTE4MjE4MDgzMTYzOS5wZGY=).

