URGENTE: Pai ataca filha a facadas, deixa carta de despedida e tenta suicídio

Em Rondônia

Um homem identificado pelas iniciais A. L. N., 33, é acusado de esfaquear a própria filha de 13 anos e depois tentar suicídio. A tragédia familiar ocorreu na tarde desta quinta-feira (22), em uma residência na Rua das Flores, bairro Areal da Floresta.

Testemunhas ouviram gritos dentro da casa e ao verificarem encontraram a porta fechada, que logo teve de ser arrombada. A adolescente foi encontrada gravemente lesionada com golpes no pescoço e costas.

Segundo a polícia, após esfaquear a filha, o homem tentou tirar a própria vida com uma facada no abdômen. Uma carta de despedida feita por ele foi encontrada na casa.

A menina foi socorrida por populares e o suspeito pelo Samu. Ambos foram levados para o hospital João Paulo II. No momento do crime, a mãe da vítima estava em uma faculdade e os irmãos dela de 8 e 14 anos brincavam na rua. A polícia tenta descobrir qual teria sido a motivação para o ato tresloucado do pai.

