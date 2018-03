Ufac abre processo seletivo para professores substitutos; vagas para Cruzeiro do Sul e Rio Branco

A Universidade Federal do Acre (Ufac) está com inscrições abertas a partir desta quinta-feira, 22, para o novo processo seletivo, válido por doze meses, destinado a formação de cadastro reserva de professores substitutos para os Campi de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Os candidatos contratados deverão cumprir jornadas de 20h a 40h semanais com remuneração que varia de R$ 2.465,30 a R$ 6.200,14 de acordo com a titulação.

As inscrições devem ser realizadas no site www.ufac.br, por meio do formulário que está disponível a partir de hoje, 22 de fevereiro de 2018, até o dia 8 de março de 2018. A taxa é de R$ 80,00.

As vagas são destinadas as áreas de Literatura Espanhola e Hispano-americana; Linguística; Psicologia da Educação; Bases das Ciências Biológicas Ensino de Ciências e Biologia; Botânica; Ciências Florestais; Enfermagem na Atenção à Saúde nos Diversos Ciclos de Vida/Hospitalar; Física; Irrigação, Hidrologia e Drenagem, Hidráulica e Construções Rurais; Genética/Melhoramento Vegetal/Biologia Celular; Ciência do Solo; Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal; Química Geral; Engenharia Civil – Estruturas; Engenharia Civil – Transportes; Engenharia Civil – Sistemas Construtivos II (Desenho); Engenharia Elétrica: Área de Eletrotécnica; Engenharia Elétrica: Área de Eletrônica; Engenharia Elétrica Área de Controle e Automação; Matemática Pura; Direito; Economia; Anatomia/Fisiologia Humana; Bioquímica; Clínica Médica; Enfermagem Obstétrica; Nutrição Humana e Esportiva; Semiologia e Propedêutica Médica; Ensino e Aprendizagem: Ênfase em Didática e Prática de Ensino e Estágio Supervisionado; Ensino e Aprendizagem: Ênfase em Ensino de Artes; Educação Especial; Fundamentos da Educação; Língua Estrangeira Moderna – Língua Francesa; Linguística Aplicada a Língua Brasileira de Sinais; Planejamento e Avaliação Educacional e Currículo; Antropologia; Ensino de História; Geografia Física; Geografia Humana; História do Acre e da Amazônia; História do Brasil e da América; Psicologia Clínica/ Psicologia Comportamental; Psicologia Social e Políticas Públicas; Teoria e Metodologia da História; e Teoria Social/ Metodologia Social.

