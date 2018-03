Três taxistas são presos em flagrante por tráfico de imigrantes e contrabando no interior do AC durante operação

Uma operação feita pela Polícia Federal e por agentes da Receita Federal na região do Alto Acre acabou na prisão de três pessoas por tráfico de imigrantes nesta quinta-feira (22).

“O crime de tráfico de imigrantes é tipificado no novo Estatuto do Estrangeiro, publicado em 2017, com pena de 2 a 5 anos de reclusão, assim como o delito de contrabando”, destaca a nota.