Trabalhador é assassinado e pai fica ferido em tentativa de assalto na BR-364

Era por volta das 20h desta quarta-feira (21) quando o Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro a duas vítimas de disparos de arma de fogo em uma residência no km 86 da BR-364. Ao chegarem ao local, a vítima, Charivan Neto Pessoa, de 22 anos, já estava morto, mas o pai agricultor, Alzemir Roz, foi encaminhado com um tio no tórax ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco.

As informações repassadas por testemunhas dão conta de que o agricultor estava em casa onde também funciona uma mercearia, quando três criminosos armados chegaram anunciando o assalto. Pouco tempo depois, chegou o filho, Charivan que foi visto pelos criminosos como uma ameaça e foi o primeiro a receber os disparos, seguido do pai que levou um tiro no tórax.

Equipes da Polícia Militar do Bujari e de Sena Madureira foram destinadas ao local. Após a coleta de informações os PMs sairam em diligências a procura dos suspeitos que fugiram em um veículo sem levar nada das vítimas.

