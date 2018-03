Titular do Flamengo-RJ Sub-20, goleiro Yago Darub segue sonho de de ir ao profissional

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior, em janeiro deste ano, acreano segue em ascensão no esporte carioca. Há cinco anos no RJ, ele fala sobre saudades e jornada longe do estado natal

O acreano Yago Darub, 18 anos, é o goleiro titular do time Sub-20 do Flamengo-RJ. Ele faz parte do índice de histórias de acreanos que superam as distâncias, muitas vezes as dificuldades econômicas, a saudade da família e dos amigos em busca de um sonho fora do estado. Desde criança a paixão pelo futebol falou mais alto e para o jovem, a responsabilidade em defender o gol de uma nação deixou de ser um sonho. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior em janeiro deste ano, ele segue a ascensão no esporte e sonha em chegar a equipe profissional rubro-negra.

A distância de quase 4 mil km entre Rio Branco e o Rio de Janeiro foi o primeiro desafio a ser superado.

– Desde criança gostei de acompanhar futebol. Meu tio, meus pais sempre me colocaram em escolinha pra brincar e cada vez mais essa paixão foi crescendo. Falei pro meu pai, que meu senho era ser jogador de futebol e por morarmos no Acre, ele falou que era muito difícil. Mas um dia ele falou com um amigo nosso, e ele disse que conseguiria uns testes nos clubes cariocas. Aí foi crescendo a minha expectativa. E 2013, eu vim pra cá, fiz teste no Vasco e no Flamengo. Passei nos dois, mas optei por ficar no Flamengo, porque é meu time do coração – conta o goleiro.

Acreano Yago Darub foi uma das estrelas durante a final da Copa São Paulo Júnior, nesta quinta-feira (25), no Pacaembu, em São Paulo (SP) (Foto: Arquivo pessoal)

Yago começou a jogar no Acre, como goleiro do Vasco-AC, xará do arquirrival carioca. Ele enaltece a experiência no clube acreano e relembra com carinho o período no Cruz-Maltino.

– Começar no Vasco do Acre foi uma coincidência muito grande, mas foi o time que me acolheu melhor. Cheguei a ganhar a competição mais importante que é o Acre x Rondônia e foi muito bom pra minha experiência de vida – frisa.

Yago Darub, na foto com os goleiros Weverton e seu tio Valadares, quando atuava no Vasco-AC (Foto: Arquivo pessoal)

No Rio de Janeiro há cinco anos, o jovem goleiro ainda guarda boas e fortes relações com o Acre e precisa conviver com as saudades da família e dos amigos para continuar buscando sucesso na carreira esportiva.

– Sinto muita falta dos meus amigos, que eu sempre acompanho nas rede sociais. porque querendo ou não eu sou um adolescente. Vendo as pessoas se divertindo lá, eu sinto falta, mas sei que é pra uma coisa melhor, um propósito melhor pro meu futuro e é isso que me mantem firme pra continuar minha jornada aqui no Rio – explica.

A jornada que ganhou impulso com a conquista da Copa São Paulo de Futebol Junior, em janeiro deste ano. Yago foi um dos destaques da equipe e consagrou-se como titular da equipe.

– É uma experiência inesquecível. Eu nunca imaginei viver o que eu vivi. Desde o início, comecei no banco. Não tinha expectativa de assumir, mas é o que o professor fala. Você tem que estar pronto pra qualquer situação e a situação veio, e graças a Deus eu pude aproveitar da melhor maneira – ressalta.

Yago Darub ao lado de torcedor flamenguista (Foto: Igor Rodrigues)

O jovem sorridente sabe que ainda tem muito bola pra jogar, mas continua sonhando e sonhando grande. Apesar da pouca idade, Yago é o exemplo de que cada um pode construir a seu caminho

– Meu plano é fazer muita história aqui dentro do Flamengo. Espero contribuir muito na base, conquistar muitos títulos, porque ainda é o meu segundo ano de juniores ainda e conseguir chegar ao profissional e também ganhar muitos títulos aqui dentro. Nunca desista dos seus sonhos. Tudo é possível. Eu sai do Acre e hoje estou no maior clube do Brasil, então é sempre perseverar, acreditar que é possível – conclui.