Temido no rio Macauã, “Nabor” se entrega à justiça de Sena Madureira

Trancado no presídio Evaristo de Moraes, o acusado aguardará julgamento.

Na tarde desta quarta-feira, 21, o nacional identificado como Paulo Vinícius Moura Meireles, vulgo Nabor, decidiu se entregar à justiça de Sena Madureira. Ele compareceu à sede do Ministério Público espontaneamente e depois foi conduzido ao presídio Evaristo de Moraes.

Nabor vinha sendo caçado pelas Polícias Civil e Militar após tentar matar um colono às margens do rio Macauã com um tiro de Rifle. Além desse crime, existiam em seu desfavor outros três mandados de prisão por homicídio, tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

Policiais já haviam cumprido algumas diligências no rio Macauã na tentativa de capturá-lo, entretanto, não tinham obtido êxito. “Ele se entregou ontem na sede do Ministério Público. Nós efetuamos duas incursões na região do Macauã, mas não o localizamos e ele achou por bem se entregar. Pelo o que foi colhido nas investigações, ele era bastante temido no rio Macauã, causando terror aos moradores”, comentou o delegado Marcos Frank, titular da Unidade de Segurança Pública de Sena.

O promotor de justiça local, Júlio César de Medeiros, também falou sobre o caso. “Contra o mesmo haviam três mandados de prisão em aberto. O fato dele se entregar, trouxe tranquilidade social e será feito o efetivo cumprimento da lei penal”, enfatizou.

Na tentativa de homicídio ocorrida recentemente no rio Macauã, Nabor teria tentado matar a vítima porque em datas anteriores esse morador teria ajudado a transportar um agricultor morto a tiros no referido rio. Trancado no presídio Evaristo de Moraes, o acusado aguardará julgamento.

