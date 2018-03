Sinhasique homenageia líderes comunitários e fala de seu trabalho nas comunidades

Durante sessão solene alusiva ao Dia da liderança comunitária, ocorrida nesta quinta-feira (22), na Assembleia Legislativa do Acre, a deputada estadual Eliane Sinhasique (MDB) falou da importância do movimento comunitário.

“Essas lideranças devotam uma vida inteira à prestação de serviços à comunidade. São trabalhadores voluntários que dedicam o seu tempo em prol do bem comum. São a vanguarda da luta das comunidades”.

Sinhasique fez um resgate histórico ao relembrar que o emedebista Espedito Monteiro do Nascimento foi o fundador da primeira Associação de Moradores do Acre. “

“Na década de 70, ele foi à São Paulo e se deparou com moradores do bairro do Bexiga fazendo um grande movimento de reivindicação dos seus direitos. Ele, muito curioso, participou daquela reunião e tomou gosto pelo movimento comunitário. Ao voltar para o Acre, fundou a primeira Associação de Moradores, que foi a do bairro Abraão Alab”.

Ela também recordou que o prefeito Flaviano Melo (MDB) foi o grande incentivador para o surgimento de várias Associações de Moradores em Rio Branco. “Toda vez, que um grupo de moradores procurava o gabinete dele, ele dizia: Gente, vocês precisam se organizar, precisam montar uma associação”.

A parlamentar pontuou que a oposição apoia as lideranças. “A oposição ao Governo do PT não vira as costas para o movimento comunitário, muito pelo contrário. Quando foi preciso a nossa interferência para garantir a isenção das taxas cartoriais para o Registro das Associações de Moradores, nós entramos na luta e conseguimos pressionar aqui nesta Casa para que isso saísse”.

Ela também citou as atividades que desenvolve nas comunidades de Rio Branco. “Estamos à disposição das associações. Temos uma forte parceria com as Associações de Moradores do Mocinha Magalhães e do Tancredo Neves. No Mocinha já levamos os cursos de manicure e pedicure, bordado em sandálias, sabonete líquido, violão e dicção e oratória. No Tancredo, além desses cursos, temos o Projeto Pequeno Samurai, em parceria com a Academia Valter Combate, ensinamos jiu-jitsu para as crianças. Adquirimos um novo tatame que estamos querendo levar para a Baixada da Sobral”.

