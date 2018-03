Rio Acre baixa mais de um metro em 24 horas em Rio Branco

Nível do manancial saiu de 13,58 metros na medição das 9h de quarta-feira (21) para 12,50 metros no mesmo horário desta quinta (22), segundo dados da Defesa Civil do Estado.

O nível do Rio Acre segue dando sinais de vazante na capital acreana, Rio Branco. Nas últimas 24 horas, o manancial diminuiu mais de um metro e está abaixo da cota de alerta, 13,50 metros. As informações são da Defesa Civil do Estado.

O manancial chegou a ultrapassar a cota de transbordo, 14 metros, na segunda-feira (19), quando marcou 14,05 metros. Os bairros Ayrton Sena, Seis de Agosto e Base foram atingidos pelas águas e cinco famílias foram levadas para o abrigo no Parque de Exposições Wildy Viana e continuam no local até esta quinta.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel George Santos, disse que a situação de vazante ocorre também nos municípios do interior. Segundo ele, a baixa no nível do rio é devido à falta de chuvas fortes nos últimos dias.

“A situação continua de vazante, porque não tirveram precipitações consideradas na bacia e vai persistir assim caso não ocorram chuvas significativas nos próximos dias. Agora que a gente vai começar a receber a vazante maior da região de Xapuri e Brasileia”, informou o coronel.

No interior do estado, a situação dos rios também é de vazante. Em Assis Brasil, o manancial marcou 3,36 metros nesta quinta (22), sendo que no mesmo horário na quarta (21) estava com 3,20 metros.

Já em Brasileia, o rio baixou 62 centímetros, saindo de 2,94 para 2,32 m. Em Xapuri baixou 63 centímetros e está com 5,95 metros nesta quinta. No município de Capixaba a baixa foi de 1,18 metro e o nível está em 7,04 m.

Curtir isso: Curtir Carregando...