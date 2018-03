Prefeitura de Rio Branco – AC abre processo seletivo

Prefeitura de Rio Branco abre processo seletivo para Coordenador Pedagógico e Coordenador de Núcleo do Programa Vida Saudável, com remuneração de R$ 2.400,00.

A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, divulgou o edital n° 01/2018 de processo seletivo simplificado destinado à contratação de novos servidores para atendimento das necessidades do município, no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

São ofertadas três vagas, distribuídas para Coordenador Pedagógico e Coordenador de Núcleo, para atuarem em regime de trabalho de até 40 horas semanais no âmbito do Projeto do Programa Vida Saudável (PVS), com remuneração de R$ 2.400,00.

As inscrições já estão abertas e os interessados têm até o dia 27 de fevereiro de 2018 para realizá-las mediante a apresentação dos documentos solicitados em edital, na sede da SEMEL, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 1906, Bairro Bosque.

De acordo com o edital, o certame consistirá de provas escritas e avaliação de títulos. A previsão é de que as provas escritas, com duração máxima de três horas, sejam aplicadas no dia 18 de março de 2018, em locais informados posteriormente.

A divulgação de todas as publicações que se referem ao certame será feita pelo site oficial da Prefeitura: www.in.gov.br. O processo seletivo terá validade de 24 meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final.

Já o edital completo pode ser conferido no Diário Oficial do Estado, edição de 09 de fevereiro de 2018, a partir da página 125, acessível pelo link: http://www.diario.ac.gov.br/

