Prefeitura de Porto Walter – AC abre processo seletivo

Prefeitura de Porto Walter, Acre, está oferecendo vagas para Professores.

A Prefeitura de Porto Walter, no Acre, anunciou o extrato do edital n.º 001/2018, de processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de Professor de Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano, Professor de Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano e Professor do Programa Asinha da Florestania.

As inscrições serão recebidas gratuitamente até o dia 22 de fevereiro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 17h30, na Secretaria Municipal de Educação.

O processo de seleção será realizado por meio de prova de títulos (curriculum vitae), sendo o resultado da mesma divulgado até 10 (dez) dias úteis após entrega de documentos.

Fonte: Diário Oficial do Estado do Acre, edição 19 de fevereiro de 2018, pág. 62 e 63.

