Policiais militares do Acre são condecorados com Medalha do “Mérito das Operações Especiais” em Mato Grosso

Em alusão aos 30 anos de fundação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) do Mato Grosso, a corporação militar daquele estado realizou uma formatura na noite desta quarta-feira, 21, na sede da unidade. Durante a solenidade alguns militares foram condecorados com a Medalha do “Mérito das Operações Especiais”, entre eles, dois policiais militares do Acre: o major Assis Santos e o sargento Edson Barros.

Lotados no Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Acre (PMAC), ambos são formados no Curso de Operações Especiais, cujos concludentes são chamados de “caveiras”. O oficial, que assumiu o comando do BOPE acreano em 2017, é formado no primeiro curso oferecido pela Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT), em 2009. Já o sargento é oriundo da segunda turma, em 2013.

Para o major Assis Santos é uma grande honra ser condecorado com tal medalha. “Como homens das Operações Especiais, é uma grande honra termos sido homenageados por uma unidade que é referência na nossa área, em nível internacional. Isso é importante, pois aumenta nossa responsabilidade em contribuir com a evolução da PMAC e do nosso BOPE”, disse o oficial.

Prestigiaram a solenidade, o comandante-geral e o comandante do BOPE da Polícia Militar do Mato Grosso, coronel Marcos Vieira e tenente-coronel Ronaldo Roque, respectivamente.

