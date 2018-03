Polícia Militar inicia segunda fase da operação “ocupação”, em Rio Branco

Com o objetivo de inibir o crescimento da criminalidade na capital e interior do estado, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), por meio da Polícia Militar, planejou no início deste mês, a operação “ocupação”. A primeira etapa ocorreu no bairro Mocinha Magalhães e regiões adjacentes.

Nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, iniciou a segunda fase, um posto de comando foi instalado no bairro Belo Jardim, 2º Distrito de Rio Branco.

“A região foi escolhida porque o setor de analise criminal percebeu que os índices de criminalidade começaram a aumentar. Então, antes que aconteça um problema maior, a Polícia Militar resolveu ocupar. A finalidade é exatamente fazer um policiamento preventivo para evitar que o crime aconteça”, afirmou o Diretor Operacional, Tenente-coronel, Atahulpa Ribera.

No total, 50 homens participam da ocupação. São militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran), e Companhia de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio).

Estão sendo realizadas ao longo do dia e se entenderá a noite também, diversas incursões a pé, em motocicletas e em viaturas, abordagens, fiscalizações em bares e a transeuntes em atitude suspeita.

