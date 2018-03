Polícia Civil do município de Senador de Guiomard prende suspeitos de matar agricultor em noite de Carnaval

A Polícia Civil da Delegacia de Senador Guiomard apresentou na tarde desta quarta-feira (21), a prisão de três jovens suspeitos de cometerem um crime de homicídio, ocorrido no domingo (11), noite de Carnaval, em uma residência localizada no Ramal Santa Maria, região da Vila Acre, segundo Distrito de Rio Branco. A vítima, Francisco Alves de Lima, de 41 anos foi assassinada a golpes de faca e pauladas na frente do filho de apenas 5 anos.

Os presos são, Alexandro Silva Nascimento, (24), Antônio Oliveira Silva, (18) e um menor de 15 anos. Segundo as investigações, eles teriam invadido a residência da vítima na intenção de roubar, porém, um dos criminosos teria efetuado um disparos acidental e o trabalhador percebendo que ela teria capacidade de atirar apenas uma vez, entrou em luta corporal com os suspeitos.

“Eles entraram em luta corporal e um dos suspeitos se apossou de uma faca. Não satisfeitos os outros se apossaram de pedaços de madeira e agrediram ferindo até a morte. A vítima morava com seu filho de aproximadamente 5 anos que passou a madrugada sozinho até que o vizinho, agricultor rural, já pela manhã do dia seguinte, percebeu o corpo e a criança em cima do pai”, disse o delegado Marcos Cabral, responsável pelas investigações.

Os dois maiores devem ser conduzidos ainda hoje ao presídio Francisco de Oliveira Conde e o menor deverá ser enviado ao Instituto Sócio Educativo (ISE). Todos devem responder pelo crime de homicídio qualificado.