PM prende infrator com revólver no Bairro Ana Vieira

Francineudo seria o ‘segurança’ do local

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira prendeu no começo da noite de ontem Francineudo Oliveira da Silva, 23 anos de idade, morador na Rua Luiz Rodrigues dos Santos, Bairro Ana Vieira. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38, contendo seis balas intactas.

O flagrante se deu na Rua Jorge Escócio de Farias, no mesmo Bairro. Os policiais tomaram conhecimento de que um homem estaria transitando em um beco com a arma na mão. No referido beco, segundo a Polícia, funciona um ponto de venda de drogas e Francineudo seria o ‘segurança’ do local. Ao abordá-lo, o revólver foi encontrado.

Além da arma, os PMs encontraram também a quantia de 10 reais no bolso do acusado e um macarrão de maconha. Diante do flagrante, o mesmo foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena, onde será indiciado por porte ilegal de arma de fogo.

Curtir isso: Curtir Carregando...