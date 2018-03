Plano estratégico para fechar presídio do regime semiaberto no AC deve ser apresentado dentro de 30 dias, diz juíza

Todos os presos do regime devem ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Magistrada afirma que há necessidade de reforço e agepens e equipamentos.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) deve apresentar, no prazo de 30 dias, um plano estratégico para monitorar os presos que cumprem pena no regime semiaberto e serão monitorados por tornozeleira eletrônica.

A informação foi confirmada pela juíza Luana Campos, da Vara de Execuções Penais de Rio Branco, ao Jornal do Acre 2ª Edição.

Na última terça-feira (20), o estado do Acre recebeu 400 tornozeleiras e disponibilizou para a Justiça para que os presos sejam monitorados e não precisem ir dormir no presídio.

A Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sesp-AC) informou que o plano estratégico vai ser apresentado à Vara de Execuções Penais dentro do prazo estipulado pela juíza.

Luana explicou que o Iapen-AC deve explicar no plano o quantitativo de equipamentos que possuem e quantos devem ser disponibilizados por mês para que a própria Vara possa se organizar.

Desde o incêndio que destruiu cerca de 60% do da Unidade Prisional 4, a ‘Papudinha’, os detentos do semiaberto estão no Presídio Francisco d’Oliveira Conde.

Papudinha foi incendiada pelos próprios presos em Rio Branco no dia 7 de fevereiro deste ano (Foto: Arquivo pessoal )

“Como a unidade apropriada para o cumprimento do regime semiaberto foi incendiada, esses apenados provavelmente vão cumprir toda a pena do regime semiaberto em prisão domiciliar sobre a monitoração eletrônica. Por isso a necessidade desse acompanhamento, já que todos os dias outras pessoas são sentenciadas”, explica.

Sobre esse caso, a Sesp-AC informou que os agentes penitenciários que já faziam o acompanhamento dos detentos no regime semiaberto na Unidade Prisional 4, que foi incendiada, devem ser remanejados para auxiliar nos trabalhos de monitoramento eletrônico.

Luana destacou ainda a necessidade de reforço no número de pessoal que atua na Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos no Acre (Umep-AC). A magistrada afirma que, atualmente, a equipe acompanha ao menos 500 presidiários que usam tornozeleira.

A Sesp-AC informou que dentro do plano estratégico vai constar os equipamentos e veículos necessários para o melhor controle dos apenados.

Acre recebeu 400 tornozeleiras eletrônicas e ao menos 200 presos do semiaberto passaram a ser monitorados (Foto: Alexandre Noronha/Arquivo pessoal)

“Adentrando mais essa quantidade, fora as que adentram por mês, com certeza há necessidade de reforço tanto de agentes penitenciários, como de veículos e outros equipamentos para que esse monitoramento seja feito de forma eficaz”, destaca.

O Iapen-AC também deve definir no plano estratégico como vão ser monitorados os detentos que moram no interior do estado. Nesse caso, ela afirma que aguarda o posicionamento do órgão para saber se devem fazer algum convênio com as polícias Civil ou Militar.

“Se o apenado é residente em Brasileia, por exemplo, não há possibilidade de uma equipe da Umep-AC se deslocar para lá em caso de transgressão. Então, vou aguardar o Iapen-AC para ver se vão celebrar algum convênio, ou com com a polícia Civil ou militar, para fazer a fiscalização desse apenado nesse município de origem”, esclarece.

Presos foragidos

Desde o incêndio na UP4, 23 presos não apresentaram á Justiça, de acordo com a juíza. Ela afirma que eles são considerados foragidos do sistema prisional e tiveram o mandado de prisão expedido pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil (Necap).

Além disso, das 400 tornozeleiras disponibilizadas desde a última terça (20), 50 devem ser instaladas por dia pelo Iapen-AC. Até esta quinta (22), ao menos 200 presos do semiaberto já estão monitorados.

“O planejamento do Iapen-AC é que sejam instaladas 50 tornozeleiras por dia, pois há a necessidade da inclusão de cada apenado no sistema de monitoramento de acompanhamento de monitoração eletrônica. Então, nós já instalamos em torno de 200 e restam ainda em torno de 150 apenas para que a gente possa dar continuidade a essa instalação”, explica.

Fechar o presídio

Após a morte de quatro pessoas e incêndio de três carros e uma moto em uma nova onda de violência no último dia 2 de fevereiro, o secretário de Segurança Pública sugeriu o fechamento da Papudinha.

Na época, ele afirmou que a ideia era que todos os 390 presos custodiados na Papudinha passem a usar tornozeleiras eletrônicas.

A Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco anunciou, no último dia 5 de fevereiro, que ainda não autorizou o fechamento da unidade.

