Participantes lotam auditório da Fecomércio/AC em palestra motivacional

“Ações como esta, da Fecomércio/AC, são importantíssimas. Capacitação leva à melhoria do trabalho, o nosso principal objetivo”. A frase da empreendedora Valéria Loureiro sintetiza bem o sentimento das pessoas que compareceram à palestra “Desafios e Oportunidades: como trabalhar a autoestima”, proferida pelo coach, palestrante e empresário Yuri Utida. O evento, realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), juntamente com os sindicatos filiados, reuniu aproximadamente 200 pessoas na sede da instituição, na última quarta-feira, 21.

Loureiro comentou, ainda, que, no marketing de relacionamento – onde trabalha – preza-se muito pelos treinamentos, desde os motivacionais, para passar pelos momentos de crise; aos de técnicas de vendas, abordagens e atendimentos.

“O que vemos muito hoje não é que a crise política e econômica em que vivemos estão afetando às vendas: muitas vezes, não conseguimos realizar uma comercialização pela comunicação, mal atendimento. As pessoas estão dispostas a comprar, só querem ser bem atendidas. E é por meio de treinamentos amplos, como este, que tentamos encontrar a perfeição”, explicou.

“Federação quer dar apoio ao empresário”

A presidente do Sindicato dos Institutos de Beleza e Cabeleireiros de Rio Branco (Sindbeleza), Simone Félix reiterou que um dos objetivos da Fecomércio/AC é, justamente, dar apoio aos empresários, filiados e sindicatos. “Mobilizamos muitos profissionais para que estivessem nessa palestra”, acrescentou.

Félix mencionou ainda que, sempre que alguém pergunta se há, de fato, a necessidade de se participar das capacitações, reitera que parte da vontade de cada um em se aprimorar. “Eu digo ao meu colaborador ou amigo da mesma área que, se ele quer crescer, expandir, é melhor se capacitar. É uma forma de incentivar e valorizar a si mesmo, não sendo apenas pela empresa, mas pelo profissional que ele pode se tornar”, complementou, explicando ainda que “uma capacitação como a fornecida pela Fecomércio/AC não se deve perder”.

Ter um propósito

O palestrante, Yuri Utida, falou que as principais capacitações giram em torno de ter propósitos. “Procurar metas é o que encabeça o meu trabalho. Eu falo muito sobre propósitos, pontos de propósitos em busca das próprias paixões. Até para você resgatar sua autoestima, é necessário resgatar tudo isso. Muitas vezes, a pessoa está ali, trabalhando sem nenhuma energia, porque não vê uma meta, um sentido”, disse.

Utida explicou também que costuma fazer uma comparação simples para que as pessoas compreendam todo o processo. “Imagine uma grande figura e, para formá-la, é necessário pensar que ela é um grande quebra cabeça. A cada dia, você tira uma peça do quebra-cabeças e vê onde encaixa. Se a pessoa sabe a figura que está montando, a peça faz sentido; se não, você monta o quebra-cabeças de modo todo errado”.

Para Utida, é necessário que não somente os empresários, mas as pessoas que compõem a empresa, estejam motivas. “A empresa, para prosperar, precisa de força, de gente que ajude a suportar a carga. A palavra propósito está muito em voga porque as pessoas não aguentam mais trabalhar e não sentir contribuição, sentido. Durante 14 anos, fui um empresário bem sucedido, mas foi numa época muito miserável da minha vida. Eu realmente optei por fazer essa transição e buscar mais propósitos, rever minhas paixões, alinhar meus valores e princípios. Me aposentei da minha própria empresa e, hoje, trabalho para trazer essa transformação às pessoas”, finalizou.

Na ocasião, alimentos foram arrecadados pela instituição, e devem ser distribuídos brevemente a uma entidade, ainda a ser escolhida.

Curtir isso: Curtir Carregando...