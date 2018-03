‘Operação Ocupação’ monta posto policial e faz fiscalizações no bairro Belo Jardim, em Rio Branco

Por um período de 24h, o bairro Belo Jardim, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, vai ser fiscalizado pela Operação Ocupação, da Polícia Militar do Acre (PM-AC). Ação iniciou na manhã desta quinta-feira (22) e se estende até a manhã desta sexta (23).

Esse é o segundo bairro a receber a operação. No início do mês, a polícia fincou a bandeira do Acre no bairro Mocinha Magalhães para coibir o tráfico de drogas e ações das facções criminosas.