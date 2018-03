No AC, mãe luta por diagnóstico de filha com doença que causa queda do cabelo e de todos os pelos do corpo

A pequena Kami Nayah Marinho, de 3 anos, se parece em tudo com as meninas da mesma idade. Ela gosta das mesmas brincadeiras e tem a mesma animação de qualquer outra criança.

A diferença entre Kami e as outras meninas está em um detalhe, ela tem uma doença que causa a queda do cabelo e de todos os pelos do corpo.

O sonho da menina é ter cabelos longos, segundo a mãe. Sempre alegre, com um sorriso no rosto e lenços ou panos na cabeça, a menina acredita que aqueles tecidos são os cabelos dela.

Sem conseguir o diagnóstico para a filha, a empresária Edna da Silva, de 35 anos, busca saber qual é o motivo para a menina ter perdido o cabelo e todos os pelos. Ela conta que Kami nasceu com cabelo, mas que com um mês de vida começou a cair e não nasceu mais.

Na escola, a menina tem que se acostumar com a diferença entre as colegas. A mãe conta que ela começou a ir para a creche no ano passado, e não sofreu preconceito por parte das outras crianças. Porém, muito vaidosa, a menina questiona o fato de não ter cabelos como as outras.