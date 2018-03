No AC, dupla é presa e menor apreendido por envolvimento em latrocínio

Dois homens foram presos e um menor apreendido suspeitos da morte de Francisco Alves Lima, de 41 anos, assassinado no dia 11 deste mês, no Ramal Santa Maria, BR-364, interior do Acre. As investigações concluíram que Lima foi morto durante um latrocínio. A polícia confirmou também que o filho de 5 anos da vítima foi encontrado ao lado do corpo.