Nível do rio Iaco apresenta sinal de vazante

Após exceder em 38 centímetros a cota de transbordamento, o nível do rio Iaco apresentou sinal de vazante na passagem de ontem para hoje. A informação foi confirmada nesta manhã pela Defesa Civil Municipal.

No começo da noite de ontem, precisamente às 18 horas, o nível estava em 15,58 metros. Já nesta quinta-feira, 22, amanheceu em 15,50 metros, tendo, portanto, uma vazante na ordem de 8 centímetros.

Dados oficiais do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil indicam que 15 famílias foram retiradas de suas casas. Entretanto, esse número é bem maior já que muitos moradores se mudaram por conta própria.

A maioria das família preferiu se mudar para casas de parentes. Nos abrigos públicos, notadamente no Ginásio Hermilton Gadelha Pessoa e Quadra da Escola Municipal Messias Rodrigues só existem 17 pessoas até a presente data.

Em Sena Madureira os locais mais afetados pela enchente são: Praia do Amarílio, Invasão da Vitória, parte do Bom Sucesso, Cafezal, Rua Siqueira Campos, Trechos da Piauí e Benjamin Constant, parte do São Felipe e Segundo Distrito.

