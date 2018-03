Moradores do Pólo fazem protesto na sede da Eletrobrás de Sena

Os moradores irão entrar com ações na justiça contra a empresa.

Inúmeros moradores do Pólo Agroflorestal Elias Moreira, em Sena Madureira, promoveram nesta semana um protesto na sede da Eletrobrás do município. Segundo eles, não aguentam mais conviver com tantos apagões na rede de energia elétrica.

De acordo com o senhor Zé de Souza, morador do local, praticamente todos os dias são verificados blecautes no Pólo. “Vários eletroeletrônicos já foram queimados por conta disso. Sem falar que nós trabalhamos com polpas de frutas, armazenamos o material na geladeira, porém, tem se estragado muita coisa. Disseram que falta energia por conta das árvores. Nós cortamos as árvores e mesmo assim continua o problema. Queremos que a Eletrobrás resolva essa situação urgentemente”, comentou.

Outra moradora comenta que a energia falta constantemente, mas os talões chegam todos os meses. “Estamos vivendo um verdadeiro caos. Os talões chegam todos os meses e sem desconto. Isso é um absurdo”, disse ela.

Os moradores adiantaram que caso o problema persista, eles irão entrar com ações na justiça contra a empresa.

