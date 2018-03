Instabilidade permanece e sol aparece pouco na quinta-feira (22) em todo o Acre

No Acre, a instabilidade permanece e a previsão é de céu nublado a encoberto, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

O sol aparece pouco e, entre a tarde e a noite, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões do estado. Há possibilidade de que ocorra chuvas volumosas, alerta.