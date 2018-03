Inep reconhece equívoco na transcrição das notas do Encceja dos acreanos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) emitiu um comunicado aos candidatos acreanos que fizeram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional), em 2017.

O órgão informou que detectou um equívoco na transcrição das notas de alguns participantes do Acre. E que as pontuações corretas já estão disponíveis na Página do Participante, no endereço http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja.

Fernanda Nobrega, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos do Acre (EJA), explicou que após a divulgação dos resultados alguns candidatos procuraram a Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE) para buscar informações sobre a pontuação obtida na redação.

“Entramos em contato com o Inep solicitando que verificasse se havia algum processamento incorreto nos resultados dos alunos do Acre. A coordenação do órgão pediu que enviássemos alguns dados e após análise detectou um equívoco na transposição das notas, e então disponibilizou um novo resultado”, explica.

O Resultado

O acesso aos resultados exige informação do CPF e da senha cadastrada. O Encceja é o exame utilizado para certificar o ensino fundamental e médio de jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada.

Os candidatos já poderão requerer a declaração de proficiência ou certificado de conclusão na rede certificadora de sua própria cidade, pois a SEE dispõe de escolas certificadoras nos 22 municípios.

As provas foram realizadas no dia 22 de outubro de 2017 em todo o país. No Acre, os testes foram aplicados em Brasileia, Rio Branco, Feijó e Cruzeiro do Sul.

