Ifac oferta 18 vagas para mestrado em educação profissional; inscrições encerram dia 04 de março

O Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) está com inscrições abertas para o curso de mestrado em educação profissional. Serão ofertadas 820 vagas em todo o país, sendo que 50% destas serão dedicadas a servidores das instituições federais e 50% para a comunidade externa.

Em Rio Branco, o Instituto Federal do Acre (Ifac) será responsável pela seleção de 18 candidatos, sendo que nove serão servidores públicos e os demais serão da comunidade em geral.

As inscrições seguem até o dia 04 de março. Para participar da seletiva será cobrado o valor de R$ 70 para a taxa de inscrição, que deverá ser paga por meio de guia de recolhimento da União (GRU).

De acordo com edital, a inscrição será feita exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Inscrições, que será divulgado no site do ProfEPT: profept.ifes.edu.br.No ato da inscrição, o candidato deverá informar os dados pessoais e de contato, formação acadêmica e atuação profissional, no link: http://portal.ifac.edu.br/profept.ifes.edu.br

