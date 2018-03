Idoso é preso suspeito de estuprar neta e sobrinha de 10 e 8 anos

O homem também pode ter abusado de outras duas sobrinhas, segundo a polícia

A polícia de Tocantins prendeu um idoso de 60 anos suspeito de estuprar a neta e a sobrinha, de 10 e 8 anos, respectivamente. O crime teria sido cometido em setembro passado, mas o homem só foi detido nessa terça-feira (20), no Distrito Federal. Ele responderá por estupro de vulnerável.

Após a suspeita, o suspeito, que é funcionário aposentado do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), começou a ser investigado. Na época, ele fugiu para o DF quando soube do pedido de prisão preventiva. Ele ainda pode ter abusado de outras duas sobrinhas.

