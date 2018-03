Idosa é torturada e tem cabelo cortado com faca por traficantes no Rio

A vítima contou à polícia que ainda tomou choque pelo corpo

Acusada de “X-9” por traficantes da comunidade Kelson’s, na Penha, Zona Norte do Rio, uma idosa passou por momentos de pânico na noite da última terça-feira (20). Além de ser mantida refém dentro da própria casa, a mulher foi torturada, agredida e teve parte do cabelo cortado com faca. As informações são do jornal O Globo.

Graças a uma denúncia anônima, a vítima, de 66 anos, foi resgatada com vida. O delegado Hilton Alonso contou que ela foi agredida com socos, chutes e coronhadas, além de ter tomado choque pelo corpo e colocado uma granada na boca dela.

Ao contrário do que os suspeitos pensavam, Alonso garantiu que a mulher, que é catadora de lixo, não era informante da polícia. A corporação investiga o caso e tenta localizar os envolvidos no crime.

