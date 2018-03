Homem mata enteada de 10 meses por não aguentar choro da criança

Em seu primeiro depoimento, o homem disse que o bebê havia caído no chão

Um homem de 26 anos foi preso após matar a enteada, um bebê de 10 meses, em Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O suspeito cometeu o crime no dia 8 deste mês, mas só foi detido nesta quarta-feira (21) pela polícia.

A motivação do crime, de acordo com a delegada Ana Tarouco, foi por causa do choro da criança, que era filha da atual namorada dele. Em seu primeiro depoimento, o homem disse que o bebê havia caído no chão. A polícia desconfiou da versão e o intimou para depor mais uma vez.

Com o resultado da perícia, alegando que a causa da morte teria sido por outro motivo, ele acabou confessando o crime. A corporação também investiga a mãe da menina, que deixou a filha sozinha com o rapaz com quem namorava há apenas dez dias.

