Homem é morto a tiros nas pernas

Abel de Sousa, de 32 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (21), quando caminhava na rua Foca, bairro Wilson Ribeiro, região do Calafate.

De acordo com informações Abel caminhava na rua, quando dois homens armados interceptaram a vítima e comecaram a atirar.

Abel foi atingido com dois tiros, sendo um em cada perna e mesmo ferido conseguiu correr e caiu em frente a uma casa, onde os moradores acionaram a Polícia Militar e o SAMU.

A vítima foi socorrida por uma equipe de suporte avançado e encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde morreu minutos depois de dá entrada no setor de urgência e emergência.

De acordo com informações da equipe do SAMU um dos tiros atingiu a veia femoral causando uma intensa hemorragia.

Durante o trajeto até o Pronto Socorro, a vítima que estava perdendo muito sangue em função da lesão na veia femoral, teria sofrido uma parada cardíaca, sendo estabilizada pela equipe médica do SAMU, entubada passando a respirar com ajuda de respirador artificial, mas não resistiu e morreu quando já estava no setor de Urgência e emergência.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP.

