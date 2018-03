Homem diz que agrediu esposa por ‘não ter força igual a um homem’

Suspeito foi detido na noite desta quarta-feira, em São João (PE)

Um homem foi detido na noite desta quarta-feira (21) em São João, no Agreste de Pernambuco, após ter agredido sua mulher e sogra dentro da própria residência.

Segundo a Polícia Militar, o agressor afirmou que cometeu o crime por sua esposa “não ter força igual a um homem”.

De acordo com o G1, as vítimas foram jogadas no chão e agredidas tanto fisicamente, quanto verbalmente. A mulher e o filho do casal chegaram a ser mantidos em cárcere privado.

O homem foi detido em uma Delegacia de Polícia Civil local. A PM ainda não informou que o homem será transferido para uma unidade prisional.

