Garota especial foi levada por jovem para um ramal na Transacreana

Já era noite quando a Polícia Militar conseguiu chegar a casa em que a adolescente Eveline Marques dos Santos, de 12 anos, que estava desaparecida desde o último final de semana, quando saiu de casa após o almoço e não mais retornou. Os familiares da garota estavam desesperados com o sumiço.

Segundo apurou o ac24horas, Eveline estava numa residência dentro de um ramal às margens da rodovia Transacreana, na zona rural de Rio Branco. Ela teria sido levada para lá por uma jovem, que é menor de idade, e que a apresentou para a mãe como se Eveline fosse esposa dele.

Na noite de quarta-feira, dia 21, o ac24horas voltou a publicar nota jornalística sobre o desaparecimento de Eveline. Após isso, uma denúncia anônima feita ao número 190, deu conta sobre a localização exata da menina. Já era madrugada quando os policiais se deslocaram para lá.

Eveline não confirmou à polícia, ainda, se foi ou não abusada sexualmente. Ela estava na casa apenas com a mãe do garoto que a levou para lá. Ainda não se sabe como isso ocorrer, e a menina pode ter sido vítima de um sequestro. Eveline foi levada para a Delegacia Especializada de Proteção a Criança e o Adolescente (Depca), onde deve ser liberada para voltar para casa com o pai.

