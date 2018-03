Friale alerta que rio Acre deve ultrapassar os 15 metros até o final de fevereiro na capital

No Acre, a chegada de uma fraca frente fria deixa o tempo bastante instável, informa o pesquisador meteorológico Davi Friale.

“Ocorrem chuvas fortes e volumosas, com raios e ventanias, em algumas áreas, principalmente no centro, no leste e no sul acreano. Possibilidade de queda pontual de granizo”, pontua.

A umidade do ar mínima, durante a tarde, varia, entre 60 e 80%, no leste e no sul do estado, e, entre 50 e 70%, nas demais áreas.

Os ventos sopram, entre moderados e fracos, com rajadas, da direção sul e variações de sudeste e de sudoeste.

Rio Acre em Rio Branco

O nível do rio Acre baixou bastante e chegou aos 12, 66 metros nesta quinta-feira, 22, em Rio Branco. O pesquisador Davi Friale alerta, porém, que nos próximos dias o volume de chuvas poderá provocar aumentos consideráveis no nível dos rios Acre, Iaco, Purus, Tarauacá e Envira.

Assim, é bastante provável que, no fim da próxima semana, suas cotas estejam acima da de transbordamento e, portanto, alagando as áreas mais baixas.

Em Rio Branco, o nível do rio Acre poderá superar a marca de 15 metros antes do fim de fevereiro, alerta.

