Feira de adoção ‘Adotar é o Bicho’ está na programação do Via Verde Shopping neste final de semana, na capital

Neste final de semana os visitantes do Via Verde Shopping poderão adotar um animalzinho de estimação em mais uma edição da Feira de Adoção “Adotar é o Bicho”. O evento ocorrerá das 15h às 18h, de sábado (24), na área externa do shopping (acesso pela entrada B). A feirinha de adoção ocorre todos os meses do ano, sempre no último sábado. É uma oportunidade para ser solidário e levar para casa quem precisa de carinho e muito amor.

Outra programação preparada pelo Via Verde Shopping é a Ice Adventure Ecopista de Patinação. O preço da atração é de acordo com o tempo de permanência na pista: R$ 20,00 – 20 minutos e R$ 25,00 – 30 minutos de diversão. A atração fica no shopping até 16 de março. Vale ressaltar que a pista de gelo sintético é ecologicamente correta e também não molha ou queima a pele. Quem patina no local é instruído por profissionais qualificados e recebe todos os equipamentos de segurança.

Ah, tem também o cinema, que toda semana oferece os melhores filmes. Neste final de semana você confere “Cinquenta Tons de Liberdade” e “Pantera Negra”. Veja a programação válida de 22 a 28 de fevereiro.

Programação Cine Araújo

Cinquenta Tons de Liberdade

Dublado (2D): 15h30; 17h; 17h30; 19h; 19h30; 21h; 21h30;

Pantera Negra

Dublado (2D): 14h (sábado e domingo); 16h30; 19h; 21h30;

Dublado (3D): 14h30 (sábado e domingo); 15h30; 17h; 18h; 19h30; 20h30; 22h;

Legendado (2D): 16h; 18h30; 21h.

