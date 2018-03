ENCIUMADO: Homem ameaça matar esposa e cunhada a facadas

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Ele nega o crime.

Anderson Marcos N. S., 31, foi preso na madrugada desta quinta-feira (22) acusado de ameaçar matar a facadas a esposa de 35 e a cunhada de 37 anos motivado por ciúmes. O crime ocorreu em uma residência na Vila Codaron, KM 13 da BR-364, sentido Candeias do Jamari, em Porto Velho.

Conforme informações da ocorrência, o suspeito com sintomas de embriaguez ficou furioso ao chegar em casa e verificar que a esposa estava na residência da irmã dela, que fica nas proximidades. Armado com uma faca, o homem foi até o local e passou a ameaçar a mulher e a cunhada. Ele afirmava que a esposa estava o traindo e a cunhada era conivente. O homem ameaçou matar todos que estavam no imóvel. Logo depois, ele retornou para casa, trancou os filhos de dois, oito e nove anos em um quarto e continuou ameaçando a esposa de morte. Uma vizinha interveio, libertou as crianças do quarto e acionou uma equipe da PM.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Ele nega o crime.

