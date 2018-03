Em Rio Branco, mulher tem carro danificado após cair em buraco e reclama de prejuízo

A técnica de enfermagem Marineide Paiva tomou um susto, nesta quarta-feira (21), quando ela e o marido, que trafegavam pela Rodovia AC-40, em Rio Branco. Eles caíram com o carro um buraco que acabou danificando a roda do veículo. Ela reclamou dos prejuízos e cobrou ações por parte das autoridades.

A Prefeitura de Rio Branco informou que a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) mantém nove equipes trabalhando todos os dias na cidade. A prefeitura disse ainda que os serviços seguem uma programação que tem como prioridade as vias estruturantes e corredores de ônibus para garantir a trafegabilidade.

O órgão falou de alguns bairros que estão passando por obras atualmente, mas não informou qual é a previsão para que a rua mostrada na reportagem passe por reparos.

Os motoristas reclamam dos prejuízos causados pelos buracos espalhados na capital acreana. Nesse período chuvoso o cuidado tem que ser maior, já que a água da chuva esconde buracos nas pistas, que podem danificar a roda, os pneus e suspensão do veículo.

“Estava com meu esposo e ele estava dirigindo e quando a gente chegou nesse buraco, quebrou a roda do carro, conseguimos frear dentro de outro buraco. Como vocês estão vendo a situação, estamos aqui parado. Eu estava saindo para uma reunião de trabalho e agora estou parada no trânsito. A gente paga impostos altíssimos e tem uma rua precária desse jeito”, reclamou a mulher.

Carro ficou com a roda quebrada após cair em buraco na Rodovia AC-40, em Rio Branco (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

O trânsito no local ficou lento e os motoristas que passavam no lugar, aproveitaram para reclamar. O agricultor Flaviano Pereira também já teve problemas com o carro por conta dos muitos buracos.

“Esse pneu aqui eu precisei recuperar porque bati em um buraco, fez uma brecha e só prestou porque o cara recuperou e o prejuízo fica todo no nosso bolso e a gente precisa trabalhar. Isso aí está demais”, disse Pereira.

Os condutores que passam pela Rua Parque das Palmeiras precisam invadir a contramão para se livrar do risco de cair no buraco. Já no bairro Placas, são vários os buracos, inclusive nas ruas onde circulam os ônibus. Tem ruas que é praticamente impossível trafegar sem cair em um deles.

O taxista Tião Costa reclamou da situação. “Está difícil para andar, você quebra o carro todinho e não tem que te ajuda não. Acabamos tento que tirar do bolso. Cadê os impostos que a gente paga, foi para onde”, questiona.

