Durante Operação em Senador Guiomard, PM recupera motocicleta roubada

Uma equipe do 9° Batalhão recuperou durante a “Operação Trânsito Seguro” na noite desta quarta-feira, 21, uma motocicleta com restrição de roubo. O fato ocorreu no bairro Chico Paulo, em Senador Guiomard.

Os militares realizavam uma barreira policial, quando abordaram um cidadão transitando em uma motocicleta CG 125 Fan, placa NXT 9331, cor prata. Após a consulta veicular foi constatada a restrição de roubo.

Com o motorista de 21 anos, que estava com a motocicleta, ainda foi encontrado uma trouxinha de cocaína. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia Geral de Senador Guiomard.

