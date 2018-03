ASSALTOS: “Terror” de Porto Velho é preso pela polícia

O homem é apontado como autor de inúmeros roubos na capital e foi preso na Avenida Farquar, bairro Nacional, zona Norte da cidade.

Policiais civis do Sevic (Serviço de Investigação e Captura) do 1° DP prenderam na manhã desta quinta-feira (22), Igor C. A., 39, foragido da Justiça.

Ele possui dois mandados de prisão e tem mais de 30 anos para cumprir. Igor foi será encaminhado novamente ao complexo penitenciário.

