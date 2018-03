Assalto a comerciante na zona rural termina com filho morto e pai ferido

O roubo (assalto), seguido de morte e uma tentativa ocorreu no início da noite desta quarta-feira (21), a uma propriedade rural, localizada na altura do quilômetro 86 da BR 364 sentido Rio Branco/Sena Madureira, ramal Antimary, zona rural do município de Bujari.

De acordo com informações no local do crime funciona um comércio de compra de castanha e residência das vítimas Alzemir Roz, 53 anos e do filho dele Charivan Neo, de 22 anos.

Segundo informações Alzemir estava em casa em companhia da esposa, quando três homens armados invadiram o local e anunciaram o roubo (Assalto).

No momento da ação criminosa o filho do casal chegou em casa e foi surpreendido com os pais rendidos pelos bandidos, e sem esboçar qualquer reação o jovem foi alvejado com um tiro no peito e morreu no local.

O pai Alzemir também foi baleado com um tiro no tórax e foi socorrido por vizinhos que foram interceptados ainda na BR por uma equipe do SAMU que conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo foi apurado pela polícia militar, supostamente os criminosos suspeitaram que o filho iria reagir e já começaram a atirar contra as vítimas, em seguida fugiram em um carro que os aguardava no ramal.

A mãe da vítima fatal e mulher do comerciante contou que a família possui um comércio de compra de castanha e supostamente os bandidos foram atraídos acreditando que a família guardasse dinheiro em casa.

Várias guarnições da Policia Militar do município de Bujari e Batalhão de Operações Especiais BOPE entraram a madrugada em busca de identificar e prender os criminosos.

