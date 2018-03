Vítimas do duplo homicídio no bairro Recanto dos Buritis não tinham passagens criminais, afirma delegado

As vítimas de um duplo homicídio ocorrido na Rua Paulista do bairro Recanto dos Buritis não tinham passagens pelo sistema criminal disse delegado, Cristiano Bastos, que investiga o fato ocorrido na tarde de terça-feira (20).

Bastos informou que por conta da falta de informações não tem ainda uma linha de investigação fixa e pretende nos próximos dias receber possíveis testemunhas que possam falar a respeito da vida das vítimas, mas, a hipótese é de que os criminosos teriam ido cobrar uma dívida.

Paulo César Negreiros Gama, de 32 anos recebeu pelo menos oito tiros na região da cabeça e nuca, já Marcelino Mourão dos Santos, de 25 anos, recebeu apenas um disparo fatal, também na cabeça.

Nos bastidores do crime, frequentadores que estava presentes no bar onde as vítimas foram executadas, disseram que os criminosos chegaram a pé e após o crime saíram dizendo que vieram cobrar um vacilo.

“Nos estamos buscando testemunhas que nos possam dar informações já que no local não foi possível. Até entendemos pois as pessoas têm medo de retaliação. Mas a princípio nós sabemos que os dois não tem passagens pelo sistema criminal, um deles tem apenas um registro na delegacia por ter caído na álcool zero. Nos estamos investigando todas as possibilidades, mas, a princípio tratasse de uma cobrança. Diligências estão sendo realizadas na tentativa de identificar os suspeitos

