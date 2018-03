Trio armado assalta farmácia e rouba R$ 2,5 mil em Cruzeiro do Sul

Além do dinheiro, suspeitos levaram também celulares das vítimas. Funcionários estavam fazendo o fechamento do caixa quando assalto ocorreu.

Uma farmácia no Centro de Cruzeiro do Sul foi assaltada na noite desta terça-feira (20). Na ação os suspeitos entraram no local, assaltaram os funcionários, que estavam fechando o caixa, e roubaram R$ 2,5 mil.

Além do dinheiro, os homens levaram também os celulares das vítimas. As câmeras de monitoramento do local gravaram o momento em que três suspeitos chegam na farmácia em duas bicicletas e dois deles, um com arma de fogo, entra no recinto enquanto o outro fica na parte externa.

Os dois homens aproveitaram o momento em que os três funcionários faziam o fechamento do caixa para roubar os telefones das vítimas e a quantia em dinheiro. Depois fugiram em direção ao bairro da Lagoa, de acordo com o Boletim de Ocorrência.

A Polícia Militar fez buscas nas imediações e localizou uma das bicicletas usadas pelos assaltantes.

Ainda segundo o BO, dois dos três suspeitos já são conhecidos no mundo do crime, e são apontados com sendo autores de vários arrombamentos e roubos que ocorreram nos últimos dias no Centro da cidade.

Um Boletim de Notícia Crime foi registrado na delegacia do município e a polícia está investigando o caso. O delegado responsável pela investigação confirmou que dois dos suspeitos já foram identificados e que policiais civis fazem diligências para tentar prendê-los.

