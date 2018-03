Tião se reúne com cúpula do PT parta discutir intervenção no RJ; enquanto isso mais cadáveres tombam no Acre

O governador Tião Viana (PT) participou nas últimas horas de uma reunião da cúpula nacional do PT, que bolará estratégica para desmoralizar o Governo Temer (PMDB), tanto no Congresso Nacional quanto nos estados. Enquanto isso, mais cadáveres tombavam em Rio Branco, além de vários assaltos a mão armada registrados nesta terça-feira, 20. Um policial civil disse ao Blog que a ordem é não registrar esse tipo de BO para não “inchar” as estatísticas. Numa roda onde quase todos respondem na Justiça por crimes pesados (José Pimentel, governador de Minas Gerais, Lindberg Faria, senador pelo Rio, além da presidente do PT, Gleisi Hofman, uma das mais enroladas), Tião Viana ainda fez a postagem se jactando do encontro.

