Sinhasique diz que Gemil Júnior se envolveu com candidatura e esqueceu de gerenciar a Saúde

A deputada estadual Eliane Sinhasique (MDB) relatou o que viu em reunião do secretário de Saúde Gemil Júnior com os servidores irregulares do Pró-Saúde para tratar das Organizações Sociais que podem gerenciar o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) e as 3 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Rio Branco.

“Pela primeira vez na minha vida, vi uma declaração de incompetência pública. O Secretário de Saúde Gemil Júnior, não contava com a minha presença e dos deputados Jenilson Leite (PCdoB) e Raimundinho da Saúde (Podemos), e fez uma reunião sem pé nem cabeça”, declarou a parlamentar.

Segundo ela, o secretário acabou por passar informações graves da saúde e não falou na OS, que conforme constava na convocação dele nas redes sociais, absorveria os servidores irregulares do Pró-Saúde.

“Os profissionais demitidos do Pró-Saúde foram convocados pelo Secretário de Saúde para uma grande reunião no Teatrão. Até agora estamos querendo entender para que ele reuniu esses servidores. Interessante que cada uma dessas pessoas convocadas estava com seus documentos pessoais numa pasta”.

Os dados da saúde apresentados por ele na reunião, chocaram a parlamentar. “Ele disse que apenas 54% dos procedimentos são registrados (AIH – Autorização de Internação Hospitalar). O Secretário é gestor e não tem competência para administrar de forma que seus funcionários preencham 100% dos registros para receberem os recursos do Ministério da Saúde”.

Ele ainda informou na reunião que existe de 20% a 30% de desperdício num estudo genérico feito pelo Ministério da Saúde dentro dessas Unidades. “O que está acontecendo é que o secretário se envolveu com a sua candidatura a deputado estadual e esqueceu de gerenciar a saúde”, criticou a parlamentar.

