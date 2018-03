“Queria estar votando pela intervenção no Acre, mas o governo do PT não tem humildade”, diz Petecão

O senador Sérgio Petecão (PSD) votou pela intervenção federal no Rio de Janeiro, discutida ontem à noite pelo Senado e aprovada por 50 x 13. Logo em seguida Petecão lamentou não estar fazendo a mesma coisa em favor do Acre, Estado igualmente violento. “Matam pessoas todo dia no Acre, um Estado desse tamanho (fez o gesto com o dedo), sem contar o número de assaltos, roubos e furtos. Mas o governo petista do Acre não tem humildade para reconhecer o problema, preferindo guardar as informações do público por meio de sua imprensa política”, afirmou o parlamentar.

