Polícia Militar apreende dois adolescentes com arma de fogo e três motocicletas roubadas no 2° Distrito de Rio Branco

Uma ação rápida na tarde desta terça-feira, 20 de fevereiro, de policiais do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) resultou na apreensão de dois adolescentes com uma arma de fogo e três motocicletas com restrição de roubo. O fato aconteceu na rua São Mateus, bairro Belo Jardim, Segundo Distrito da capital.

De acordo com os militares, os infratores tentaram roubar outra motocicleta, mas a vítima conseguiu fugir e acionar a guarnição, e ainda informar a direção seguida pelos menores.

Os militares realizaram buscas. Localizaram a residência onde os dois adolescentes de 16 anos, estavam com um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma deflagrada e também uma Honda Biz de cor cinza, de placa NAA 5368 com restrição de roubo.

Durante a abordagem, os policiais receberam mais uma denúncia informando que a dupla escondia mais dois veículos roubados em outra casa na mesma rua. A guarnição identificou o esconderijo e apreendeu mais duas Honda Biz, sendo mais uma de cor cinza, de placa NBO 0070, e outra de cor vermelha, de placa NAF 6015.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Curtir isso: Curtir Carregando...