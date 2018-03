Publicado no Diário Oficial de hoje, 21, o contrato com a empresa Totalmente Diferente, agenciadora da cantora sertaneja Naiara Azevedo, para participação no XIX do Festival do Açaí e III Feira do Açaí, em Feijó.

A data do show não consta na publicação oficial, mas como é do conhecimento de todos, o famoso festival acontece entre agosto e outubro na Terra do Açaí, portanto, já é possível se programar.

Para embalar a espera, um dos mais famosos hits de Naiara: