Menino de 4 anos para de sentir as pernas após alergia a medicamento e é diagnosticado com síndrome rara no Acre

Thiago Lima foi internado após dor abdominal e foi diagnosticado com Síndrome de Kawasaki. Menino iniciou tratamento contra doença nesta terça (20), na UTI do Hospital da Criança.

Após ter uma reação alérgica a um medicamento e deixar de sentir as pernas, Thiago Maurício Amorim Araújo Oliveira Lima, de 4 anos, foi diagnosticado com uma doença rara chamada Síndrome de Kawasaki.

A doença dilata as artérias coronárias e pode levar a um infarto agudo do miocárdio, conforme o diagnóstico dado por uma cardiologista pediatra do Hospital das Clínicas, em Rio Branco.

Ao G1, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou que já conseguiu a medicação necessária para tratar a síndrome e que o menino ia começar o tratamento com imunoglobulina humana ainda nesta terça-feira (20).

A família informou que Lima foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas nesta terça (20) para tomar a medicação.

Desesperada, a avó do menino, Maura Isabel, de 41 anos, afirma que precisou custear exames e medicamentos na rede particular devido à urgência no tratamento. Além disso, conta que a médica afirmou que Lima deveria iniciar no máximo em três dias o tratamento, a contar desta terça (20), com a imunoglobulina ou poderia ter um infarto e morrer.

“Se depois de três dias ele fosse tomar o remédio não ia adiantar mais. De acordo com a médica, não ia fazer mais efeitos. Ele está com as pernas inchadas, ele fica empolado e rapidamente desaparece e depois reaparece. O rosto dele está todo inchado, mas ele continua comendo e andando”, relata a avó.

Maura conta que tudo começou quando Thiago reclamou de uma dor abdominal. Inicialmente ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em seguida para o Pronto-Socorro de Rio Branco onde tomou o tramal.

Após algumas horas em observação e já com alergia, o médico o encaminhou para casa, onde a avó deu uma dose do vermífugo receitado. Minutos depois, o menino pediu ajuda e disse que não sentia as pernas.

“Ele não sentia as pernas. Eu fiquei desesperada, voltei para o Pronto-Socorro, deram medicação para dor e disseram que era apenas uma alergia. Ele foi transferido para o Hospital da Criança e depois diagnosticado com a síndrome”, relata.

A avó pede ajuda, pois afirma que ela e a filha estão desempregadas e precisam custear alguns medicamentos e até exames de Lima.

“Não sabemos mais no que acreditar. Precisamos de ajuda, estamos sem saída, sem opções. As pessoas no hospital ajudam, já recebemos algumas coisas, mas tudo é bem-vindo. A médica disse que as articulações e as veias do coração estão muito comprometidas e a situação é crítica. Quem puder ajudar nós agradecemos”, finaliza.

